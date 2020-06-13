مكاسب الزمالك من التجديد لكارتيرون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر الجماهير الزملكاوية اليوم إعلان توقيع المدير الفنى الفرنسى للفريق الأول لكرة القدم على عقود استمراره فى القيادة الفنية للفريق، حيث يعقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جلسة اليوم، السبت، مع كارتيرون للتوقيع على عقود التجديد لمدة موسم جديد، بعد الاتفاق مع المدرب الفرنسى حول تجديد تعاقده مع النادى، بعد النجاحات التى حققها مع الفريق، سواء بالتتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمحلى، إلى جانب التأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويرصد الخليج 365 أهم مكاسب الزمالك من تمديد تعاقد كارتيرون فى التقرير التالى :

الاستقرار الفنى

يعد الاستقرار الفنى من أهم مكاسب الزمالك، حيث اعتاد اللاعبون على فكر المدير الفنى، بالإضافة إلى معرفته كل لاعبى الفريق وإمكانياتهم بعد التعايش معهم عدة أشهر .

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استمرار تواجد كارتيرون لموسم جديد يوفر التعاقد مع اللاعبين الذين يحتاجهم الفريق فقط، حيث يضع كارتيرون يده على نقاط القوة والضعف داخل الفريق، خاصة أن التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد سيحتاج لوقت حتى يتعرف على اللاعبين وإمكانياتهم وحاجة الفريق فى الموسم الجديد.

التجديد لكارتيرون يعد دعما قويا فى المشوار الأفريقى، بعد التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والسوبر المصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى المصرى، على الترتيب، كما تأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يواجه الرجاء البيضاوى المغربى، حيث كان من المقرر إقامة مباراتى الذهاب والعودة لهذا الدور خلال شهر مايو الجارى، قبل تأجيلهما لأجل غير مُسمى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا.