شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور ينضم لقائمة عرسان القلعة البيضاء فى توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم إمام عاشور، صانع ألعاب نادي الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، إلى قائمة عرسان القلعة البيضاء فى توقف كورونا، واحتفل اللاعب الشاب بخطوبته فى حفل عائلي صغير، تطبيقاً للتباعد الاجتماعي في ظل انتشار وباء كورونا المستجد، والذي تسبب فى توقف الأنشطة الرياضية بمصر منذ مارس الماضي، حرصاً على سلامة اللاعبين ومنعاً لانتشار الفيروس، ونشر إمام عاشور صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام مع خطيبته.



امام عاشور

واستغل لاعبو القلعة البيضاء فرصة توقف النشاط الرياضي في الاحتفال بالمناسبات السعيدة وتوديع العزوبية، حيث دخل محمد صبحي حارس العرين الأبيض القفص الذهبي في مارس الماضي، قبل أن يلحق به مصطفى محمد مهاجم الزمالك قبل أيام قليلة.

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وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مناقشة جهازه المعاون حول شكل قائمة الزمالك فى الموسم الجديد، وذلك فى إطار فترة التوقف الحالية التى تأتى بسبب تعليق النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث حدد كارتيرون مع جهازه المعاون بالزمالك، تصورًا حول شكل قائمة الفريق فى الموسم المقبل وأن يكون هناك بدائل فى كل مركز حتى لا يجد الأبيض نفسه أمام تخمة فى مركز معين وبديل وحيد فى مركز آخر لذا يفضل المدرب الفرنسى أن يكون كل مركز به لاعب أو إثنين أو ثلاثة وفقا لأهمية كل مركز بدلا من توظيف لاعبين بمراكز مختلفة عن مراكزهم.

ومن المقرر أن ينتهى كارتيرون من تصوره خلال الفترة الحالية حتى يقدمه بشكل كامل إلى مجلس إدارة الزمالك حيث يحرص المدرب الفرنسى على الالتزام بالتواجد فى محل إقامته بالقاهرة خلال الفترة الحالية دون الخروج لتجنب فيروس كورونا، حيث تم تعليق مختلف المنافسات المحلية وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية لتجنب ذلك الفيروس كما قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، تقديم تقرير باحتياجات الفريق فى الموسم الجديد، إلى مجلس إدارة النادى الأبيض، بعد المناقشات التى دارت بين مدرب الزمالك وجهازه المعاون، لبحث احتياجات الفريق والأمور المختلفة الخاصة بالفترة القادمة ومنها ملف الصفقات.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى.