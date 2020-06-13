ريـال مدريد يخطط لخطف نجمي مانشستر سيتي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لخطف اثنين من نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في حال تم رفض استئناف السيتيزنز على العقوبة الموقعة عليه من الاتحاد الأوروبي بالحرمان من المشاركة في مسابقاته لمدة موسمين.
وحسب صحيفة «دون بالون» الإسبانية، فإن النادي الملكي الإسباني يدرس التحرك للتعاقد مع الثنائي رحيم سترلينج وكيفين دي بروين في الصيف.
وكانت تقارير قد أشارت إلى احتمالية رحيل اللاعبين عن ملعب الاتحاد بنهاية الموسم إذا استمرت العقوبة الموقعة على ناديهم بالحرمان من المشاركة الأوروبية لموسمين بسبب انتهاكه لقوانين اللعب المالي النظيف.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريـال مدريد يتابع الموقف عن كثب، وقد يتحرك للحصول على توقيع اللاعبين بمجرد فتح باب سوق الانتقالات الصيفية.
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