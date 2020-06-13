شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعني كلمة «وطن» بالنسبة لمرتضى منصور؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن انتمائه الأول ليس للزمالك، ولكن لوطنه الذي يعني بالنسبة له الكثير.
وأضاف مرتضى منصور، في مداخلة عبر قناة الزمالك: «وطن بالنسبة لي يعني بشلوش، تكبر شوية تبقى ميت غمر، تكبر شوية تبقى دقهلية، تكبر أكثر تبقى الوطن».
وتابع «منصور» موجهًا حديثه لمجدي عبدالغني، نجم الأهلي وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق: «يعني انتمائي الأول لا للزمالك ولا انتمائك للأهلي، انتمائنا للبلد اللي اتولدنا فيه مسقط رأسنا».
وواصل: «الوطن هو مؤسسات الجيش والشرطة والبرلمان ومؤسسة الرئاسة، هم اللي بيمثلوا أعمدة وطني».
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