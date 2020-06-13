شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبدالغني يدعو مرتضى منصور ومحمود الخطيب للجلوس معًا ونزع فتيل الفتن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا مجدي عبدالغني، نجم الأهلي وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ونظيره بالأهلي محمود الخطيب، بالجلوس سوياً وإجراء صلح بينهما، ونزع فتيل الفتن بين القطبين.

وقال مجدي عبدالغني، في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك: «أدعو الطرفين لضبط النفس والهدوء والتصالح ونزع فتيل الفتنة بين الناديين».

وتابع: «أتمنى ألا يتحدث طرف على الاّخر، وأن يكون رفع شأن ناديهما هو الهدف الأساسي فقط دون التطرق للطرف الآخر».

وأضاف: «حسن حمدي، رئيس الأهلي الأسبق، كان يزور الزمالك، كذلك كمال درويش خلال ولايته للزمالك كان يتجه لزيارة النادي الأهلي».

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