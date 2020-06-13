شكرا لقرائتكم صورة.. حمص صاحب الرأسية التاريخية أمام إيطاليا فى مدرسة الكرة بالإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول عشاق النادى الاسماعيلى عبر مواقع التواصل الاجتماعى صوراً لمحمد حمص نجم الدراويش ومنتخب مصر الاسبق خلال وجوده بمدرسة الكرة بالدراويش قبل بداية رحلة النجومية مع الفريق الأصفر ، وأعلن محمد حمص اعتزال الساحرة المستديرة فى 14 مايو 2014، ويعد أحد أهم لاعبى الدراويش فى القرن الحادى والعشرين وأقربهم لقلوب الجماهير.

ولد محمد سليمان حمزة الشهير بــ"حمص" فى 1 يناير 1979، وبدأ مسيرته منذ عام 1997 ضمن صفوف الإسماعيلى يحمل الرقم 8، وظل داخل جدران النادى الاسماعيلى لمدة 16 عامًا كاملاً بالفريق الأول قبل أن ينتقل لوادى دجلة عام 2014 ولمدة موسم واحد فقط وبعدها أنهى مسيرته الكروية .

محمد حمص انضم للمنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2008 فى غانا وفى كأس العالم للقارات لعام 2009 بجنوب أفريقيا، ولعب فى المباراة مع المنتخب الإيطالى وقاد المنتخب المصرى للفوز على إيطاليا بهدفه التاريخى فى الدقيقة 39، ومنحته اللجنة المنظمة لقب (رجل المباراة) تقديراً لأدائه .

كابتن الدراويش التاريخى محمد حمص حقق وساهم خلال تاريخه فى 3 بطولات بالقميص الأصفر من أصل 6 بطولات حققها الإسماعيلى فى تاريخه منذ عام 1924

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حماص



محمد حمص

فى سياق مختلف، يحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور نصف النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"، والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف. وفى وقت سابق، أعلن المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، موقف ناديه من بطولة الدورى العام هذا العام، حيث يرى عثمان أن الحفاظ على صحة اللاعبين والمدربين وجميع العاملين فى قطاع الكرة أهم و أغلى من أى شىء، وهو ما يدعونا الى المطالبة بإلغاء المسابقة هذا العام .