شكرا لقرائتكم بعد ترشيحه للانضمام إلى الزمالك.. حسام حسن لا يتوقف عن التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر حسام حسن مهاجم نادي سموحة، فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، خلال قيامه بوصلة تدريبات بدنية على أحد الملاعب الصغيرة، للحفاظ على لياقته في ظل توقف النشاط الرياضي منذ شهر مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حرصاً على سلامة اللاعبين ولمنع انتشار الفيروس.

وتلقى حسام حسن مؤخراً عرضاً من أحد أندية الدورى الإماراتى لطلب التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه اللاعب مع النادى السكندرى خلال الموسمين الماضيين وإحرازه للعديد من الأهداف المؤثرة والتى أدت إلى أن اللاعب أصبح محط أنظار ناديى القمة بالدورى سواء الاهلى أو الزمالك، بالإضافة لتلقيه عروضا خارجيا .

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وتلقى مسئولو الزمالك عرضًا من أحد الوسطاء بالتفاوض مع نادى سموحة لانتقال حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى إلى قلعة ميت عقبة، مقابل انتقال كريم بامبو إلى سموحة وسداد مقابل مالى إلى النادى السكندرى، أو الاستفادة أيضاً من إعارة أى من الراحلين من قلعة ميت عقبة مقابل إتمام الصفقة، على أن يحسم نادى الزمالك ذلك العرض الذى تلقاه من الوسطاء فى الفترة المقبلة، خاصة بعدما شهدت الفترة الماضية العديد من الترشيحات الخاصة بإبرام صفقات للأبيض.

وأعلن حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه تمسكه الكامل باستمرار حسام حسن لقيادة الجانب الهجومى للفريق ورفضه كافة العروض المحلية، إلا أنه أوضح أن القرار النهائى بشأن اللاعب سيكون لفرج عامر رئيس النادى ومجلس الإدارة خاصة فى حال الحصول على إحدى العروض الخليجية مقابل مبلغ مالى يرضى طموحات النادى فى الحصول عليه لتدعيم صفوف الفريق.