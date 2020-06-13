شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المهدى ممثلا عن الطلائع فى اجتماع الجبلاية لحسم مصير الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمثل العميد أحمد فؤاد المهدى، مدير الكرة بطلائع الجيش، ناديه فى اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية المقرر له الثلاثاء المقبل بمقر اتحاد الكرة، لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات .

وتحفظ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إقامة اجتماع واحد لأندية الدورى الممتاز فى يوم واحد لعدة أسباب، أهمها التباعد الاجتماعى بسبب فيروس كورونا وتقسيمهم على 3 أيام هى الثلاثاء والأربعاء والخميس، إلى جانب التخوف من حدوث أزمة أو نقاش حاد بين الأهلى والزمالك.

ويعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعا مع 6 أندية دورى ممتاز الثلاثاء المقبل فى الثانية والنصف ظهرًا بمقر اتحاد الكرة لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، وأكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أنه سيتم الاجتماع بين اللجنة الخماسية يوم الثلاثاء بـ6 أندية من الدورى الممتاز وهى الأهلى والاتحاد السكندرى وإنبى وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادى دجلة ثم اجتماع الأربعاء مع أندية الزمالك والإنتاج الحربى وطنطا والمقاولون العرب ونادى مصر وأسوان، وتختتم اللجنة الخماسية اجتماعاتها يوم الخميس بأندية بيراميدز والمصرى وسموحة والجونة والإسماعيلى وحرس الحدود وأنه تم تقسيم الأندية لصعوبة الإجتماع بهم جميعا إعمالا بشروط الدولة فى التباعد الإجتماعى بسبب فيروس كورونا.

من جهته، أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أنه يحتاج لـ 10 أيام تدريبات بدنية شاقة للاعبيه للتخلص من الزيادات فى أوزانهم بعد فترة العزل المنزلى بسبب كورونا، وقال بسيونى فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، "راجعت أوزان لاعبى الطلائع ووجدت زيادات بسيطة تحتاج فقط لعشرة أيام شغل بدنى شاق للتخلص منها وإستعادة الاوزان المثالية قبل عودة مسابقة الدورى، وسعدت للغاية بوعى اللاعبين وعدم زيادة أوزانهم بصورة هائلة وحرصهم على أداء التدريبات بالتزام واحترافية شديدة بما يساهم فى إستعادة الفورمة البدنية والفنية فى أقرب وقت ".

Advertisements

على الجانب الآخر، طالب عبد الحميد بسيونى لاعبيه بتكثيف تدريباتهم فى العزل المنزلى الذى فرضه وباء كورونا ضمن الخطة التى وضعها الجهاز الفنى لاستعادة أوزانهم المثالية قبل عودة بطولة الدورى بعد توقف طويل، ويناقش عبد الحميد بسيونى مع معاونيه خطة الاستعداد لعودة مسابقة الدورى تحسباً لإعلان اللجنة الخماسية باتحاد الكرة قرار عودة المسابقة فى أى توقيت، ويتشاور بسيونى مع أفراد الجهاز المعاون حول تدرج خطة الاستعداد للعودة للتدريبات وموعد اقامة المباريات الودية لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً لعودة النشاط بعد فترة توقف طويلة خوفاً من تفشى فيروس كورونا.

وأكد عبد الحميد بسيونى أن فكرة إقامة دورى المجموعتين فى الموسم الجديد مرفوضة لأنه دورى ضعيف للغاية، قائلا، "شاركت فى دورى المجموعتين كلاعب ومدرب، وكنت مديرا فنيا لحرس الحدود، وأثبتت التجربة أنه دورى ضعيف وفاشل ومفيهوش أى عدالة ولن يفرز بطلا واقعياً للمسابقة، ولا هابطين شرعيين للقسم الثانى".

وأضاف المدير الفنى لطلائع الجيش "دورى المجموعتين لا يتمتع بالعدالة التى هى أساس التنافس فى المسابقات لذا أرفض بشدة فكرة عودته من جديد مهما كانت المغريات".

وفى وقت سابق رفض عبد الحميد بسيونى مقترح إلغاء الدورى الجديد واستكمال مباريات الموسم الحالى، قائلا فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "ليه نلغى الموسم الجديد من دلوقتى، لماذا نصر على استكمال الموسم الحالى حتى لو كلفنا ذلك وأد طموحات موسم كامل مبكراً، يجب أن تسير الأمور بتسلسلها الطبيعى بعيداً عن أى اقتراحات صعب تنفيذها على أرض الواقع".