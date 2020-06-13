شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه صاحب "القول الفصل".. الأعذار الثلاثة فى ملف تجديد فايلر مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مجلس إدارة النادى الأهلى القناع عن الأسئلة التى شغلت الشارع الأهلاوى خلال الفترة الماضية، فيما يخص تجديد عقد السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق الأول، خاصة بعد الأنباء التى تداولت حول رفضه تجديد العقد ورغبته فى الرحيل عن القلعة الحمراء.

فايلر قاد الأهلى فى أربع بطولات حتى الآن، وهى السوبر المصرى وكأس مصر والدورى العام ودورى أبطال أفريقيا، توج خلالها بلقب السوبر المحلى بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف لهدفين محققا أولى بطولاته مع القلعة الحمراء، كما قاد الفريق فى مباراة واحدة ببطولة كأس مصر أمام بنى سويف واستطاع الفوز بثلاثة أهداف لهدف.

وفى بطولة الدورى العام قاد فايلر المارد الأحمر فى 16 لقاء محققا 16 انتصارا وتعادلا وحيدا برصيد 49 نقطة، بينما وصل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا وضرب موعدا مع الوداد المغربى.

"سوبركورة" يسلط الضوء فى السطور التالية على الأسباب الثلاثة فى ملف تجديد عقد فايلر مع الأهلى.

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كان السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلي، قد رد على الشائعات التى ترددت خلال الساعات القليلة الماضية حول رحيله على تدريب الفريق الأحمر.

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وأجل فايلر تجديد عقده مع الأهلى لحين السفر الى سويسرا وقضاء إجازة مع أسرته لمدة من 10 أيام إلى اسبوعين، بعدما منعته جائحة كورونا من السفر مدة 3 شهور، بخلاف رغبته فى مناقشة أسرته فى ملف التجديد.

رد فايلر على هذه الاجتهادات بالتأكيد على استمراره على رأس القيادة الفنية للأهلى لمدة موسمين قادمين.

ونشر فايلر صورته فى أحد المؤتمرات الصحفية مع الأهلى وعلق عليها "عامين" اى أنه جدد عقده مع الأهلى لمدة موسمين قادمين.