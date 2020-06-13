شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عودة الإيجيبشن ليج.. 7 أرقام تحت سيطرة الأهلى بعيداً عن الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت الكرة المصرية من استعادة نشاطها بفرمان من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الذى أعطى إشارة استعادة النشاط الكروى فى 15 يونيو الجارى على أن تعود التدريبات فى يوليو، ويستعيد النشاط بشكل كامل مطلع أغسطس المقبل، سواء باستئناف الدورى الجديد أو إقامة كأس مصر، بعد أن خطت مصر على خطى باقى دول العالم وقررت تعطيل كافة أنشطتها الرياضية بعد تفشى فيروس كورونا ضمن عدة خطوات احترازية اتخذتها الدولة المصرية للحد من مخاطر فيروس كورونا

النادى الأهلى متصدر جدول الترتيب هو أكثر الفرق الخاسرة من قرار إيقاف النشاط الكروى، بعدما بدأ موسمًا متميزًا على كافة الأصعدة.

وكانت أمام الأهلى ومدربه السويسرى رينيه فايلر فرصة ذهبية لتحطيم عدد من الأرقام القياسية، التى قد يفشل فى تحقيقها حال تم إلغاء النشاط الكروى بشكل نهائى هذا الموسم، أو حتى عند عودته مطلع الشهر المقبل، حيث ستكون لياقة معظم لاعبيه تراجعت.

ويحتل الأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثانى بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم.

وبعيداً عن الصدارة هناك 7 أرقام مميزة أستحوذ عليها الأهلى أيضاً قبل تجميد النشاط نستعرضها فى السطور التالية..

*الكلين شيت

يعد الأهلى أكثر الأندية تحقيقا للشباك النظيفة فى 13 لقاء، ويعتلى محمد الشناوى حارس الأهلى قائمة أكثر الحراس حصولا على الكلين شيت برصيد 12 مباراة .

*أقوى خط هجوم

الأهلى هو صاحب أقوى خط هجوم فى المسابقة برصيد 46 هدفا سجلها لاعبوه فى 17 مباراة ما يشير إلى قدرة الفريق على كسر الرقم القياسى فى عدد الأهداف خلال موسم واحد بالدوري، والمسجل باسمه أيضًا.

ويحمل الأهلى الرقم القياسى فى عدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحد فى الدوري، بعد تسجيل الفريق 75 هدفا فى نسخة (2017-18) تحت قيادة حسام البدري، ووصل المعدل التهديفى إلى 2.20 هدفا فى المباراة الواحدة.

وكان الأهلى سجل خمسة أهداف فى مباراتين، الأولى أمام أسوان فى اللقاء الذى انتهى (5-1) أمام أسوان فى استاد أسوان بالأسبوع الثالث، والثانية أمام طنطا فى اللقاء الذى انتهى (5-0) فى الأسبوع الـ13 فى استاد القاهرة.

Advertisements

*أقوى خط دفاع

ويعد المارد الأحمر صاحب أقوى خط دفاع في المسابقة أيضاً فلم تهتز شباكه سوى 4 مرات فيما يعد أضعف دفاع إف سى مصر وأسوان ووادى دجلة تلقت شباكهم 27 هدفا.

*الأكثر فوزاً

ويعد المارد الأحمر أكثر الأندية فوزاً برصيد 16 مباراة ، سموحة وطنطا الأكثر تعادلا برصيد 10 تعادلات، وإف سى مصر الأكثر هزيمة برصيد 10 هزائم.

*أكثر اللاعبين تسجيلا

وقبل توقف مسابقة الدوري اعتلى فريق الأهلى قائمة أكثر الأندية التي سجل لها لاعبين بواقع 14 لاعب ، يتصدرهم وليد سليمان برصيد 6 أهداف ثم حسين الشحات والنيجيرى أجاى برصيد 5 أهداف لكل منهما ثم رمضان صبحى وأفشة برصيد 4 أهداف لكل منهما ، ومروان محسن وعلى معلول وعمرو السولية وأحمد الشيخ برصيد 3 أهداف لكل منهما ، والمغربى وليد ازارو هدفين ، وسجل حمدى فتحى ورامة ربيعة ومحمد هانى وأيمن أشرف هدفاً لكل منهما .

*أكثر اللاعبين صناعة للفرص

ويعتلى لاعبو الأهلى قائمة أكثر الاعبين صناعة للفرص برصيد 125 فرصة ويتصدرهم التونسى على معلول الظهير الايسر للمارد الأحمر الذى صنع 6 فرص .

*الأقل هزيمة

كما يملك الاهلى في جعبته رقم مميز فهو الفريق الوحيد الذى لم يهزم بمسابقة الدوري قبل توقفها، وقاد فايلر الأهلي لصدارة المسابقة برصيد 49 نقطة، حيث خاض فايلر مع الأحمر 17 مباراة في الدوري، حقق 16 انتصارًا، وتعادل في مباراة وحيدة، كما سجل لاعبوه 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف، وأصبح صاحب ثاني أفضل انطلاقة في بطولة الدوري بعد مانويل جوزيه والذي حقق 17 انتصارا متتاليا موسم 2004 / 2005.