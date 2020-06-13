شكرا لقرائتكم خبر عن "فتوى إنجليزية" تُقرّب الأهلي من استرداد 47 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت إدارة النادى الأهلى تأكيدات من المحامى الإنجليزى الذى استعان به النادى مؤخراً فى قضية مستحقات صفقة رمضان صبحى، لاعب الفريق لدى نادى ستوك سيتى الإنجليزى، بأن المحكمة الفيدرالية الإنجليزية تسلمّت جميع المستندات التى تؤكد صحة موقف الأهلى، وأوضح المحامى الأنجليزى لإدارة الأهلى مؤخراً أن موقف النادى سليم تماماً وأن المحكمة الفيدرالية الإنجليزية بصدد إصدار حُكم يمنح القلعة الحمراء الحق فى استرداد مليونى و500 ألف دولار أى ما يقرب من 47 مليون جنيه لدى ستوك سيتى ورفض الأخير تسديده منذ عدة سنوات بسبب خلاف قضائى بين الطرفين، وحصلت إدارة الأهلى على تأكيدات من المحامى الإنجليزى بأن نادى ستوك لا يملك دفوعا قوية فى هذه القضية وبات مُلزماً بدفع هذا المبلغ للأهلى وسيصدر حُكم قضائى إنجليزى لصالح القلعة الحمراء بعدما تم تصعيد القضية من جانب الأهلى للقضاء الإنجليزي.

وقدم المحامى الإنجليزى المستندات والأوراق التى تؤكد أحقية الأهلى فى استرداد 2 مليون و500 ألف دولار، كما قدّم المحامى للمحكمة الفيدرالية الإنجليزية نسخة من الحُكم الصادر لصالح الأهلى بعدم وجود ديون عليه لشركة "مسك" راعى قناة النادى الأسبق.

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واستعان الأهلى بمحام إنجليزى للتواصل مع المحكمة الفيدرالية الإنجليزية لاسترداد ملايين الأهلى لدى نادى ستوك سيتى الإنجليزى،وجاءت خطوة الأهلى بالتعاقد مع مكتب محاماة شهير فى إنجلترا للإسراع فى مخاطبة المحكمة الفيدرالية الإنجليزية المختصة بالنزاع بين الأهلى وستوك سيتي..وكان ستوك سيتى قد تعاقد مع رمضان صبحي فى صيف 2016 مقابل 5 ملايين جنيه إسترلينى ودفع النادى الإنجليزى للأهلى القسط الأول من قيمة الصفقة وقيمته مليونى و500 ألف جنيه إسترلينى، ورفض تسديد القسط الثانى والأخير والذى يبلغ نفس قيمة القسط الأول (مليونى و500 ألف جنيه إسترليني).

وأرجع ستوك سيتى سبب رفضه تسديد هذا المبلغ إلى تلقيه حُكما قضائيا من شركة "مسك" راعى قناة الأهلى السابق يُفيد بتغريم القلعة الحمراء 134 مليون جنيه بسبب قيام الأهلى بفسخ العقد بينهما من طرف واحد وأبلغت شركة مسك النادى الإنجليزى بالحجز على أرصدة الأهلى فى البنوك كما طالبت شركة "مسك" ستوك سيتى بعدم تسديد باقى مستحقات صفقة رمضان صبحى للأهلى، وحصل الأهلى منذ عام تقريباً على حكم ببطلان غرامة شركة مسك بما يعنى أحقيته فى استرداد باقى قيمة صفقة رمضان صبحى من نادى ستوك ستى فقام مسئولو القلعة الحمراء بتكليف محامً إنجليزى بمخاطبة المحكمة الفيدرالية الإنجليزية حتى تقوم بدورها بمخاطبة ستوك بتسديد مليونى و500 ألف جنيه إسترلينى للقلعة الحمراء سريعاً.

ستوك سيتى كان قد قام ببيع رمضان صبحى لنادى هيدرسفيلد الأنجليزى فى صيف 2018 قبل أن يقوم الأهلى بإستعارة اللاعب لمدة ستة أشهر ثم موسم ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ويتفاوض الاهلى حالياً لشراء اللاعب نهائياً فى الوقت الذى يتلقى فيه رمضان عروضاً أوربية.