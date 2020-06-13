المقاصة لمصراوي: لا نمانع عودة ثنائي الأهلي وهشام محمد للفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، أن النادي يرحب بعوده الثلاثي أحمد الشيخ ومحمود وحيد لاعبا الأهلي وهشام محمد لاعب الاتحاد السكندري الحالي والقلعة الحمراء السابق في الفترة المقبلة.
واشار هويدي في تصريحات خاصة ليلاكورة إلى أن الثلاثي من أبناء النادي وإضافة قوية في حالة عودتهم.
وتابع: "هم يحتاجون إلى العودة للمقاصة واللعب بشكل منتظم تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني للفريق، خاصة وأنهم يعلمون بعضهم البعض بشكل جيد".
وأتم مدير الكرة بمصر المقاصة تصريحاته: "تألقهم كان داخل المقاصة وهم يسعون لذلك في الفترة المقبلة لتحقيق الأهداف الخاصة بهم".
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