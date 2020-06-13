القلق يحيط باستئناف دوري كرة السلة الأمريكي بسبب "كورونا" والاحتجاجات

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

فيما تعتزم رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين استئناف فعاليات الموسم الحالي للمسابقة في 30 يوليو المقبل ، يساور القلق عددا من اللاعبين المشاركين في البطولة بشأن الناحية الصحية والسلامة في ظل أزمة وباء كورونا.

كما يتساءل بعض اللاعبين عما إذا كان من الحصافة استئناف الموسم وسط موجة الاحتجاجات التي تجتاح الولايات المتحدة حاليا ضد الظلم العنصري.

وأعرب عدد من لاعبي البطولة عن قلقهم بشأن طبيعة "الفقاعة" التي صنعتها رابطة الدوري الأمريكي للسلة في أورلاندو بولاية فلوريدا لاستئناف الموسم وسط أزمة وباء كورونا.

وفي الوقت نفسه ، أشارت تقارير إلى تساؤلات بعض اللاعبين عما إذا كان استئناف المسابقة هو التصرف الصحيح في ظل أزمتي كورونا والاحتجاجات.

وتعتزم رابطة الدوري الأمريكي للسلة استئناف فعاليات الموسم في 30 تيوليو المقبل على مجمع "إسبن" الرياضي العالمي بمشاركة 22 فريقا مع إجراء اختبارات عديدة للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا وذلك في داخل معسكر للعزل الصحي مع إقامة المباريات بدون جماهير.

واعترف كارميلو أنتوني نجم فريق بورتلاند تريل بليزرز بأنه يشعر بالقلق وتساوره الشكوك بشأن السلامة في بيئة "الفقاعة".

وأشارت شبكة "إسبن" أول أمس الخميس أن مجموعات من اللاعبين عقدت اجتماعات عبر الهاتف (كول كونفرنس) لمناقشة إمكانية عدم استئناف المسابقة وسط هذه المخاوف المتعلقة بالسلامة والصحة.

وأوضح تقرير "إسبن" أن رابطة الدوري الأمريكي للسلة واتحاد لاعبي البطولة يتفقان على خطة السماح للاعبين على عدم اللعب بدون عواقب.

وقال مالكولم بروجدون لاعب إنديانا بيسرز : "تحدثت إلى بعض الرفاق ووجدتهم مهتمين للغاية بعدم استئناف المسابقة".

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وأشار : "تحدثت في وقت آخر بالفعل إلى كريس بول رئيس اتحاد لاعبي البطولة وقال إنه قرار فردي يجب أن يتخذه كل فرد بنفسه. أعتقد أن هذا هو الحال. هذا يعتمد على منظورك ووجهة نظرك".

وإضافة للمخاوف الصحية ، أشار بروجدون أيضا إلى الاحتجاجات القوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة ضد وحشية الشرطة والظلم العنصري والتي حضرها العديد من اللاعبين - بمن فيهم هو نفسه.

وفيما يقول البعض إنهم يريدون عدم استئناف المسابقة لأسباب صحية بسبب وباء كورونا والآثار طويلة المدى ويقول البعض إنه لا يمكن إعطاء الأولوية لكرة السلة على الاهتمام بالاحتجاجات الدائرة ضد الظلم العنصري ، يقول آخرون إنه من الصعب أن يعيد المستحقات المالية الكبيرة التي حصل عليها مشيرا إلى أنه من الممكن أن يخدم المجتمع بشكل جيد إذا حصل على هذا المال في حال استئناف المسابقة.

وأوضح بروجدون : "أعتقد أنها مسألة تتعلق برأي ومنظور كل فرد. أعتقد أن اللاعبين يجتمعون ويؤيدون بشكل قوي فكرة عدم اللعب".

واقترح بروجدون أنه يميل نحو الخيار الآخر ، مشيرا إلى التجربة والخبرة التي سيمر بها الدوري الأمريكي للمحترفين ولاعبوه بمجرد استئناف اللعب.

وأشار إلى أنه يتعين على اللاعبين التفكير فيما سيحدث إذا استؤنف اللعب وأصبحت البطولة كلها في بؤرة الضوء كما سيكون كل فريق في بؤرة الضوء خاصة مع تقدمه من الموسم المنتظم إلى الأدوار الفاصلة تباعا وأنه بعد هذا التفكير يمكن لكل لاعب أن يتخذ القرار.

وذكرت "ياهو ! سبورتس" امس الجمعة أن بعض اللاعبين شعروا بصدمة لأن اتحاد لاعبي البطولة لم يجر أي تصويت بين اللاعبين عندما وافق الأسبوع الماضي على استئناف اللعب.

وكانت اللجنة التنفيذية لاتحاد اللاعبين وممثلو الفرق المشاركة في البطولة صوتوا على استئناف فعاليات الموسم.

وأوضح تقرير "ياهو ! سبورتس" أن كيري إيرفنج نجم فريق بروكلين نيتس نظم اجتماعا عبر الهاتف (تيلي كونفرنس) بين اللاعبين لمناقشة مخاوفهم. يذكر ان إيرفنج، مصاب ومن غير المتوقع أن يلعب هذا الموسم، عضو في اللجنة التنفيذية لاتحاد اللاعبين.