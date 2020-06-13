تعرف على مواعيد مباريات اليوم "السبت الأوروبي المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع العديد من المباريات في البطولات الأوروبية المختلفة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة لها: الدوري الإسباني 02:00 ـ إسبانيول vs ألافيس ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 3 HD 05:00 ـ سلتا فيجو vs فياريال ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 3 HD 07:30 ـ ديبورتيفو ليجانيس vs بلد الوليد ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 3 HD 10:00 ـ ريال مايوركا vs برشلونة ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 3 HD الدوري الألماني Advertisements 03:30 ـ كون vs يونيون برلين ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 7 HD 03:30 ـ دوسلدورف vs بروسيا دورتموند ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 5 HD 03:30 ـ فولفسبورج vs فرايبورج ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 4 HD 03:30 ـ هيرتا برلين vs فرانكفورت ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 6 HD 03:30 ـ بادربورن vs فيردر بريمن ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD 06:30 ـ بايرن ميونيخ vs مونشنجلادباخ ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 5 HD كأس إيطاليا 09:00 ـ نابولي vs إنترناسيونالي

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