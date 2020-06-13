بث مباشر | شاهد دورتموند ودوسلدورف في الدوري الألماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “بوروسيا دورتموند وفورتونا دوسلدورف” في اهم مباريات اليوم السبت 13-6-2020 بالجولة الـ 31 في الدوري الألماني.

تنقل مباراة “دورتموند ودوسلدورف” على قناة بي إن سبورتس 1 و5، بصوت المعلق المتميز السوداني “سوار الذهب”، كما تنقل على قناة سكاي سبورت بوندسليجا 2، وقناة بي تي سبورت 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينيتش، 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي فورتونا دوسلدورف “إسبريت أرينا”.

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يحتل “بوروسيا دورتموند” مركز الوصافة في ترتيب البوندسليجا برصيد 63 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر “بايرن ميونخ”، وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثالث “لايبزيج”.

في المقابل ينافس فريق “فورتونا دوسلدورف” على النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز الـ16 برصيد 28 نقطة، بفارق 3 نقاط عن “ماينز” صاحب المركز الـ 15 -مركز النجاة من الهبوط-.

يذكر ان اخر مواجهة بين “دورتموند ودوسلدورف” انتهت بفوز كاسح للبوروسيون بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب “سيجنال ايدونا بارك” يوم 7 ديسمبر 2019.

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