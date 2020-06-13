بث مباشر | مشاهدة مباراة دورتموند ودوسلدورف في الدوري الألماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “بوروسيا دورتموند وفورتونا دوسلدورف” في اهم مباريات اليوم السبت 13-6-2020 بالجولة الـ 31 في الدوري الألماني.

تنقل مباراة “دورتموند ودوسلدورف” على قناة بي إن سبورتس 1 و5، بصوت المعلق المتميز السوداني “سوار الذهب”، كما تنقل على قناة سكاي سبورت بوندسليجا 2، وقناة بي تي سبورت 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينيتش، 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي فورتونا دوسلدورف “إسبريت أرينا”.

يحتل “بوروسيا دورتموند” مركز الوصافة في ترتيب البوندسليجا برصيد 63 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر “بايرن ميونخ”، وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثالث “لايبزيج”.

وحقق أسود الفيستفاليا الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 6، وخسر في 5 مناسبات، ويعتبر ابناء المدرب “لوسيان فافر” ثاني اقوى خط هجوم في مسابقة الدوري الألماني حتي الآن حيث سجل 81 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 35 هدف.

في المقابل ينافس فريق “فورتونا دوسلدورف” على النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز الـ16 برصيد 28 نقطة، بفارق 3 نقاط عن “ماينز” صاحب المركز الـ 15 -مركز النجاة من الهبوط-.

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اخر 10 مباريات خاضها الفريقان في بطولة الدوري الألماني، انتصر “دورتموند” في 8 مباريات، وتلقى الخسارة في مناسبتين على يد كل من “بايرن ميونخ وباير ليفركوزن”، بينما فاز “دوسلدورف” في مباراتين فقط، وخسر مثلهما، وتعادل في 6 لقاءات.

يذكر ان اخر مواجهة بين “دورتموند ودوسلدورف” انتهت بفوز كاسح للبوروسيون بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب “سيجنال ايدونا بارك” يوم 7 ديسمبر 2019.

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دورتموند 0-0 دوسلدورف

ملعب إسبريت أرينا (دوسلدورف)

الدوري الألماني (الجولة 31 – السادسة بعد كورونا)

تبدأ في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش

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