رياضة | مدرب يوفنتوس يكشف مفاجأة عن رونالدو أمام ميلان

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب يوفنتوس يكشف مفاجأة عن رونالدو أمام ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي مفاجأة كبيرة عن البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تأهل السيدة العجوز إلى نهائي بطولة كأس إيطاليا بعد تجاوز اي سي ميلان في نصف النهائي.

صرح ساري عقب المباراة، التي افتتح بها النشاط الكروي في إيطاليا "بعد ثلاثة أشهر بدون لعب، العودة للملاعب كان شعورا جيدا، حتى لو كان اللعب بدون جمهور لا يعد سهلا على أحد".

وأضاف في تصريحات لشبكة (راي) التلفزيونية "كنت متفاجئا من أول نصف ساعة، الكرة كانت تدور سريعا وسيطرنا على اللعب، بعدها انخفض الأداء بعض الشيء، وافتقدنا للكثافة الذهنية، لكن في هذا التوقيت تكون المباريات مليئة بالمخاطر".

وقلل المدرب من إهدار نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو لركلة جزاء "طلبت من كريستيانو أن يبذل مجهود رأس الحربة، وقبل الأمر بكل هدوء، قدم نصف ساعة أولى رائعة وبعدها عانى أكثر، لكنه قدم المباراة التي كان يرغب فيها، هو غير معتاد على إهدار ركلات ترجيح، لم يحظ بالتوفيق، لكنه لا يهدر كثيرا، هو رائع سواء كجناح أو رأس حربة".