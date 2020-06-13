رياضة | المقاولون العرب يرفض فكرة التعاقد مع نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر المقاولون العرب يرفض فكرة التعاقد مع نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت مصادر مقربة من مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، أن إدارة الفريق ترفض التعاقد مع النجم المخضرم حسام عاشور، قائد النادي الأهلي، في الميركاتو الصيفي.

ووفقاً للمصدر، فإن إدارة النادي تلقت عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين، الذي عرض قائد الأهلي، للتعاقد مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر، أن طلب وكيل اللاعبين قوبل بالرفض، وذلك لأن اللاعب سيطلب راتباً باهظاً يتخطى سقف الرواتب في النادي.

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وأشار المصدر، أن عاشور يتطلع الآن للإحتراف في الدوري السعودي، ولا يفضل الإنتقال لأحد أندية الدوري المصري.

كما نوه المصدر، أن نادي المقاولون العرب يضم عدة لاعبين مميزين في وسط الملعب، مثل إبراهيم صلاح ومعروف يوسف، بالإضافة لبعض اللاعبين الشباب.

وكان عاشور قد تراجع عن قراره السابق بالإعتزال خلال الفترة الماضية، بعد دخوله في أزمة مع مجلس إدارة الأهلي.

ووجه الأهلي الشكر لقائده السابق، بعد أن سحب عرض إقامة مباراة إعتزال ودعوة للعمل بقناة النادي، بعد تصريحات اللاعب الأخيرة.