رياضة | تفاصيل عرض طرابزون لضم أشرف بن شرقي

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل عرض طرابزون لضم أشرف بن شرقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الدولي المغربي أشرف بن شرقي مستوي مميز مع نادي الزمالك منذ انضمامه للفريق بداية الموسم الحالي مما جعل العديد من الأندية الأوروبية يسعوا لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وكان أشرف بن شرقي قد تلقى أكثر من عرض للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري بعد المستوي الذى قدمه اللاعب المغربي مع الأبيض.

وكشفت تقارير صحفية تركية اليوم عن رغبة فريق طرابزون سبور التركي فى ضم أشرف بن شرقي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

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وأشارت التقارير أن عرض طرابزون سيكون بقيمة 800 ألف يورو لضم اللاعب من صفوف القلعة البيضاء.

ويتمسك الزمالك ببقاء أشرف بن شرقي خاصة انه أحد الركائز الأساسية فى التشكيل الأساسي الذى يعتمد عليه المدير الفنى الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان بن شرقي قد ساهم في تحقيق الزمالك بطولتي السوبر الإفريقي والمصري على حساب الاهلي والترجي التونسي وصعد بالفريق لنصف نهائي دوري ابطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.