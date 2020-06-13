رياضة | اتحاد الكرة يكشف سبب تفضيل استئناف الكأس

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يكشف سبب تفضيل استئناف الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد عبد الله، عضو اللجنة الخماسية المؤقتة، المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن السبب وراء تفضيل الجبلاية استكمال بطولة كأس مصر عن الدوري العام.

وأشار إلى أن السبب يرجع إلى أن عدد المباريات المتبقية قليلة، وهذا يعد أسهل من استئناف بطولة الدوري الممتاز.

وقال عبد الله، في تصريحات تلفزيونية، "اقتراح استكمال منافسات بطولة كأس مصر لأنه يتبقى فقط 9 مواجهات وهي بالتأكيد أسهل من استكمال بطولة الدوري الممتاز".

وأوضح أن هناك مقترحين لاستكمال البطولة، الأول أن تكون تجربة للإجراءات الاحترازية، والثاني هو أن كأس مصر بطولة خاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم وتمثل الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن الأندية هي من ستحدد في النهاية استكمال البطولتين من عدمهما، وذلك بعد عقد اجتماعهما مع اللجنة الخماسية بشأن تحديد مصير استكمال النشاط الكروي.