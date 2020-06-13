رياضة | الأهلي يتوصل لاتفاق مع رينيه فايلر بشأن تمديد عقده

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتوصل لاتفاق مع رينيه فايلر بشأن تمديد عقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح النادي الأهلي حقيقة دخوله في مفاوضات مع مدرب بديلا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

حيث توصل النادي الأهلي إلى اتفاق مع السويسري رينيه فايلر بشأن تمديد عقده، وبالتالي لا يحتاج الأحمر للبحث عن البديل.

جاء ذلك حسب ما أشار المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، وأكد على أن النادي أنهى اتفاقه مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على كافة الأمور المتعلقة بتجديد عقده.

محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الجأ إليه مهمة إتمام إجراءات تجديد عقد فايلر، رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، وذلك بعد أن رحب السويسري بفكرة الاستمرار مع الأحمر خلال الفترة المقبلة، حسب ما قال مرتجي.

وأكمل،"سوف يقوم رينيه فايلر بالتوقيع على عقده الجديد الذي يمتد إلى عامين قادمين، وذلك بعدما أجريت ثلاث اجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع رينيه ووكيله، في حضور أمير توفيق مدير التعاقدات على مدار ثلاثة أيام".

وتابع، "قمنا بعرض نتائج هذه الاجتماعات على الكابتن محمود الخطيب الذي أعرب عن موافقته على كل ما تم الاتفاق عليه مع المدير الفني، وبالتالي لم تكن هناك مشكلة أو خلاف في هذا الشأن خاصة أن رغبة التجديد متبادلة بين الطرفين، مؤكدا أن النادي متمسك باستمرار فايلر لأنه مدرب متميز ويسير بخطي ثابتة وحقق نتائج رائعة".

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واستكمل، "لدينا قناعة كاملة بمقومات الشخصية التي يملكها فايلر والتي تليق بالأهلي، أنا أثق تماماً في شخصيته خاصة أن سبق وابلغني أثناء الاجتماعات الخاصة بتجديد العقد أنه تلقى عدد من العروض للرحيل عن الأهلي في دول مختلفة، لكنه سعيد بالعمل في القلعة الحمراء ويرغب في الاستمرار بمهمته وعلى ذلك سارت مفاوضات تجديد العقد بسلاسة".

فايلر يشعر بالارتياح في الأهلي، وأبدى إعجابه بمنظومة العمل في الأهلي وأنه يلقي معاملة محترمة ومحترفة، ويريد أن يستكمل مشواره الناجح الذي بدأه منذ توليه المهمة، حسب ما أوضح مرتجي.

وسافر فايلر إلى سويسرا في الساعات الأخيرة من أجل الاجتماع مع اسرته للتحدث بشكل مباشر، التي لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال الشهور الماضية، بسبب جائحة كورونا، التي منعته من من العودة إلى بلاده.

وواصل مرتجي، "أجرينا عدة اتصالات معه، أنا وأمير توفيق مدير التعاقدات قبل سفره إلى سويسرا، وكلها تصب في الإطار الإيجابي".

وكشف مرتجي أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حرص على الاجتماع بنفسه مع فايلر ثلاث مرات تقريباً وتأكد من رغبته في تجديد عقده وارتياحه بالعمل في الأهلي، وهذا ما دفع رئيس النادي إلى الاستماع إلى خطته المستقبلية للفريق والدعم الفني الذي يحتاجه والتجهيز للمرحلة القادمة، وهو ما وافق عليه الكابتن الخطيب ويعمل على توفير كافة احتياجات المدير الفني وجهازه المعاون على كافة الأصعدة لتحقيق طموحات جماهير وأعضاء الأهلي.

واختتم، "اندهش من الاخبار التي تم تداولها مؤخراً بأن الأهلي يتفاوض مع أحد المدربين، وهو كلام عار تماماً من الصحة ولم يحدث، فكيف يتفاوض النادي مع مدير فني جديد وهو أتفق بالفعل مع فايلر على تجديد عقده لمدة موسمين قادمين".