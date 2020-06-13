رياضة | الأهلي يتوصل لاتفاق مع رينيه فايلر بشأن تمديد عقده

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتوصل لاتفاق مع رينيه فايلر بشأن تمديد عقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أوضح النادي الأهلي حقيقة دخوله في مفاوضات مع مدرب بديلا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.
حيث توصل النادي الأهلي إلى اتفاق مع السويسري رينيه فايلر بشأن تمديد عقده، وبالتالي لا يحتاج الأحمر للبحث عن البديل.
جاء ذلك حسب ما أشار المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، وأكد على أن النادي أنهى اتفاقه مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على كافة الأمور المتعلقة بتجديد عقده.
محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الجأ إليه مهمة إتمام إجراءات تجديد عقد فايلر، رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، وذلك بعد أن رحب السويسري بفكرة الاستمرار مع الأحمر خلال الفترة المقبلة، حسب ما قال مرتجي.
وأكمل،"سوف يقوم رينيه فايلر بالتوقيع على عقده الجديد الذي يمتد إلى عامين قادمين، وذلك بعدما أجريت ثلاث اجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع رينيه ووكيله، في حضور أمير توفيق مدير التعاقدات على مدار ثلاثة أيام".
وتابع، "قمنا بعرض نتائج هذه الاجتماعات على الكابتن محمود الخطيب الذي أعرب عن موافقته على كل ما تم الاتفاق عليه مع المدير الفني، وبالتالي لم تكن هناك مشكلة أو خلاف في هذا الشأن خاصة أن رغبة التجديد متبادلة بين الطرفين، مؤكدا أن النادي متمسك باستمرار فايلر لأنه مدرب متميز ويسير بخطي ثابتة وحقق نتائج رائعة".
واستكمل، "لدينا قناعة كاملة بمقومات الشخصية التي يملكها فايلر والتي تليق بالأهلي، أنا أثق تماماً في شخصيته خاصة أن سبق وابلغني أثناء الاجتماعات الخاصة بتجديد العقد أنه تلقى عدد من العروض للرحيل عن الأهلي في دول مختلفة، لكنه سعيد بالعمل في القلعة الحمراء ويرغب في الاستمرار بمهمته وعلى ذلك سارت مفاوضات تجديد العقد بسلاسة".
فايلر يشعر بالارتياح في الأهلي، وأبدى إعجابه بمنظومة العمل في الأهلي وأنه يلقي معاملة محترمة ومحترفة، ويريد أن يستكمل مشواره الناجح الذي بدأه منذ توليه المهمة، حسب ما أوضح مرتجي.
وسافر فايلر إلى سويسرا في الساعات الأخيرة من أجل الاجتماع مع اسرته للتحدث بشكل مباشر، التي لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال الشهور الماضية، بسبب جائحة كورونا، التي منعته من من العودة إلى بلاده.
وواصل مرتجي، "أجرينا عدة اتصالات معه، أنا وأمير توفيق مدير التعاقدات قبل سفره إلى سويسرا، وكلها تصب في الإطار الإيجابي".
وكشف مرتجي أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حرص على الاجتماع بنفسه مع فايلر ثلاث مرات تقريباً وتأكد من رغبته في تجديد عقده وارتياحه بالعمل في الأهلي، وهذا ما دفع رئيس النادي إلى الاستماع إلى خطته المستقبلية للفريق والدعم الفني الذي يحتاجه والتجهيز للمرحلة القادمة، وهو ما وافق عليه الكابتن الخطيب ويعمل على توفير كافة احتياجات المدير الفني وجهازه المعاون على كافة الأصعدة لتحقيق طموحات جماهير وأعضاء الأهلي.
واختتم، "اندهش من الاخبار التي تم تداولها مؤخراً بأن الأهلي يتفاوض مع أحد المدربين، وهو كلام عار تماماً من الصحة ولم يحدث، فكيف يتفاوض النادي مع مدير فني جديد وهو أتفق بالفعل مع فايلر على تجديد عقده لمدة موسمين قادمين".