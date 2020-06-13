رياضة | كارتيرون يستقر على رحيل هذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يستقر على رحيل هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن رحيل العديد من لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أبرزهم اللاعب محمد حسن الذي انضم لصفوف القلعة البيضاء الصيف الماضي قادما من نظيره نادي وادي دجلة.

ولم ينجح محمد حسن في لفت الأنظار له منذ قدومه لصفوف نادي الزمالك حيث فشل في إثبات نفسه بالتشكيلة الأساسية للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي يعتمد علي كل من طارق حامد والدولي التونسي فرجاني ساسي بخط وسط الفريق.

وأبلغ الفرنسي باتريس كارتيرون إدارة نادي الزمالك عن عدم احتياجه للاعب محمد حسن خلال الفترة المقبلة.

وخلال مسيرة اللاعب مع نادي الزمالك منذ انضمامه من صفوف نادي وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019 لم يشارك في سوي 13 مباراة فقط مع القلعة البيضاء في جميع البطولات حيث فشل في تسجيل أو صناعة أي هدف خلال مشاركته هذا الموسم.