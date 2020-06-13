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رياضة | موعد مباراة برشلونة ضد مايوركا اليوم السبت 13/6/2020 والقنوات الناقلة

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كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ضد مايوركا اليوم السبت 13/6/2020 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على فريق مايوركا اليوم السبت 12 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة

وسوف يدخل البارسا تلك المباراة كامل الصفوف بشكل كبير بعد عودة جميع اللاعبين من الإصابات في فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس .  

واستقر المدرب الإسباني كيكي سيتين مدرب برشلونة على التشكيلة التي ستدخل مباراته أمام مايوركا، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة للبارسا كالتالي :-

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حراسة المرمى : تيرشتيجن. 

خط الدفاع : سيرجو روبرتو - بيكيه - أومتيتي - جوردي ألبا. 

خط الوسط : بوسكيتس - فرانكي دي يونج - آرثر ميلو.

خط الهجوم : لويس سواريز - ليونيل - جريزمان. 

ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق صاحب المركز الثاني.

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