رياضة | فرجاني ساسي يحسم مصيره مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فرجاني ساسي يحسم مصيره مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم اللاعب التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط فريق الزمالك موقفه من البقاء أو الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكان قد تلقى فرجاني العديد من العروض الخليجية وعلى رأسها الدوري السعودي والدوري الاماراتي للرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري.

ولكن اقترب مسئولو الزمالك من التوصل لاتفاق مع فرجاني ساسي من أجل تجديد عقده مع النادي خلال الفترة القادمة وقبل بداية الموسم الجديد، وذلك في محاولة لتكذيب الشائعات حول مستقبل اللاعب.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك في صيف موسم 2021، ويحق للاعب التونسي التوقيع مع أي نادي في يناير القادم.