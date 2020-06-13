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«تدرب بشكل كامل مع زملائه» .. تفاصيل إصابة ميسي

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أكد مدرب نادي أن نجم الأرجنتين "بحالة ممتازة"، ولن تمنعه إصابة عضلية تعرض لها الأسبوع الماضي من خوض مباراة، السبت، أمام مايوركا في لكرة القدم، العائد بعد توقف نحو 3 أشهر بسبب تفشي .


"تدرب ميسي بشكل كامل مع زملائه ويشعر بأنه بحالة جيدة جدا، لا أرى أية مشكلة"، بحسب سيتيين في مؤتمر صحفي افتراضي عبر الفيديو، بعد يوم من استئناف مباريات الدوري بدربي إشبيلية.

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