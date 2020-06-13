شكرا لقرائتكم خبر عن "تسديدة واحدة فى 3 سنوات".. كشف حساب حسام عاشور مع الأهلى قبل سوء الخاتمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت رحلة حسام عاشور كابتن الأهلى مع ناديه نهاية مأساوية لم يتوقعها أشد المتشائمين، ورغم أن لغة الأرقام على الصعيد الفنى تدين عاشور خلال الثلاث سنوات الأخيرة إلا أنها لم تكن السبب فى النهاية الأليمة، عاشور شارك مع الأهلى فى 36 مباراة فى آخر ثلاثة أعوام لم يسدد سوى تسديدة واحدة ولم يسجل أهدافاً وصنع هدفين لزملائه فضلا عن صناعة 5 فرص وقطع الكرة 194 مرة ورواغ مرتين فقط.

إدارة القلعة الحمراء أخطرت اللاعب بالفترة الماضية بعدم الحاجة لخدماته خلال الموسم المقبل، واضعة أمامه عدة امتيازات حال قرر الاعتزال، إلا أنه طلب مهلة للتفكير، لاتخاذ القرار المناسب له، خاصةً وأنه كان يفضل البقاء فى الملاعب لمدة أطول ثم استقر على الاعتزال واتفق مع الأهلى على تنفيذ العرض الثلاثى بإقامة مباراة اعتزال والعمل فى قناة النادى إلى جانب سفره للخارج لخوض فترة معايشة والعمل فى المجال الفنى أو الإدارى.

ولكن بعدها نشر عاشور فيديو خاص له وانتقد فيه إدارة النادى على التأخير فى السير فى إجراءات اعتزاله، وغرمه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، قرر مجلس إدارة الأهلى بناءً على توصية من لجنة التخطيط سحب كل الامتيازات التى كانت ممنوحة له وتوجيه الشكر له على الفترة التى قضاها داخل النادى، ليقرر اللاعب التراجع عن الاعتزال بشكل رسمى ودراسة عرضين من السعودية والبرتغال لأختيار إحداهما فى الموسم المقبل.

حسام عاشور قدم الكثير للأهلى على مدار أكثر من 16 عاماً بصفوف الفريق الأول، ومن قبلها سنوات عديدة داخل قطاع الناشئين والشباب بالنادى الأحمر، ولكن العبرة بالخواتيم، فالتهور والاندفاع الذى صاحب ابن الـ 34 عاماً فى أيامه الاخيرة داخل القلعة الحمراء أنقص كثيراً من رصيده لدى عشاقه من انصار النادي.

ومقابل إسهامات حسام عاشور للقلعة الحمراء فقد نال اللاعب شهرة عريضة وبطولات وأرقاما قياسية وبالطبع ملايين لم ينلها لاعب أخر فلقد نجح حسام عاشور فى حصد 36 بطولة مع الأهلى خلال مسيرته الكروية، ليصبح أكثر لاعبى الأحمر فى الفوز بالبطولات، حيث حقق عاشور 12 بطولة دورى ممتاز، و11 لقبا إفريقيُا، و10 سوبر محلي، و3 كأس مصر وشارك فى 511 مباراة بالقميص الأحمر.

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3 أهداف سجلهما عاشور مع الاهلى ، نظرا لمهامة الدفاعية طيلة الوقت داخل الفريق حيث زار شباك أسمنت أسيوط عام 2006، ليكون هدفه الأول مع الأحمر، والهدف الثاني كان في شباك الإسماعيلي عام 2007، أما الهدف الأخير كان من نصيب طلائع الجيش في عام 2010.

وهو من أكثر اللاعبين الذين ارتدوا شارة القيادة وهو علي مشارف الرابعة والعشرين، وكانت في مباراة اتحاد الشرطة التي أقيمت في عام 2010، عندما حملها بدلًا من أسامة حسني عند تبديله بين الشوطين.

و يعد حسام عاشور من اللاعبين الأكثر مشاركة في مباريات القمة، بواقع 41 مباراة في مختلف البطولات ، ليس هذا فحسب فتساوى حسام عاشور مع الثنائي محمد أبو تريكة ووائل جمعه لاعبا الأهلي السابقين، في عدد المشاركات مع الأهلي في مباريات كأس العالم للأندية، بواقع 11 مباراة.

لم يحظ عاشور بمسيرة دولية تضاهي مسيرته مع الأهلي، حيث شارك في 14 مباراة دولية فقط بقميص المنتخب الوطني، بينها ثلاث مواجهات رسمية، كان آخرها قبل سبع سنوات.