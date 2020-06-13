شكرا لقرائتكم الاهلي يترقب وصول 600 ألف دولار من النجم الساحلي لإنهاء أزمة سليماني كوليبالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقّب مسئولو الاهلي وصول 600 ألف دولار من نادي النجم الساحلي التونسي ، حيث يرغب النادي التونسي في إنهاء أزمة الأيفواري سليماني كوليبالي بعدما سبق وتم تصعيدها للأتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، وحسبما علم الأهلي فأن إدارة النجم الساحلي التونسي تدرس تسديد 500 أو 600 ألف دولار للنادي الأهلي من أجل إنهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي بعدما قام مسئولو القلعة الحمراء بتصعيد القضية للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مؤخراً للُمطالبة بتحصيل مليون و400 ألف دولار من النادي التونسي واللاعب ، وأبدت إدارة النجم الساحلي رغبة في حسم هذه الأزمة ودياً مقابل سحب الأهلي شكواه من "فيفا" لذا يفكر النادي التونسي في تسديد 500 أو 600 ألف دولار للأهلي خلال أسابيع وربما أيام على أن يتم تسديد باقي المبلغ بعدها بشهور قليلة .

فيما أجرى مسئولو الأهلى اتصالات بالسويسرى مونتييرى لمتابعة تطورات ملف قضية الإيفوارى سليمانى، مهاجم الفريق السابق والنجم السحالى التونسى الحالى، وتحدث مسئولو القلعة الحمراء مع مونتييرى بشأن تطورات القضية وموقف الأهلى منها ، وتواصل الأهلى مع المحامى السويسرى للاطلاع على آخر تطورات القضية التى تم تصعيدها منذ عدة أشهر للفيفا.

الأهلى مازال يصر على موقفه التصعيدي لأنه سبق وعرض الحلول الودية لكن الطرف التونسى لم يلتزم بتسديد الغرامة المُستحقة على اللاعب وقيمتها مليون و400 ألف دولار، بعدما هرب المهاجم الإيفوارى من الأهلى فى مايو 2017.

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وتواصل المحامى السويسرى مونتييرى، المُكلّف من الأهلى بمتابعة قضية كوليبالى مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وتلقى النادى تأكيدات من مونتييرى بأن موقف القلعة الحمراء قوى فى هذه القضية، وفتح مسئولو الأهلى خط اتصالات مع مونتييرى لمعرفة تطورات القضية التى يرغب من خلالها مسئولو القلعة الحمراء تحصيل مبلغ مليون و400 ألف دولار بعدما فشلت المحاولات الودية فى تحصيل هذا المبلغ.

وشهدت الشهور الماضية اتصالات بين الأهلى والنجم الساحلى الذى ضم سليمانى كوليبالى لتسديد مبلغ المليون و400 ألف دولار ووقع الأهلى عقداً ثلاثياً مع النجم الساحلى واللاعب الإيفوارى يقضى بتسديد النادى التونسى 200 ألف دولار "كمقدم" ثم دفع مليون و200 ألف دولار على ثلاثة أقسام بواقع 400 ألف دولار فى كل دُفعة وانتظر الأهلى قيام النجم الساحلى بتسديد 200 ألف دولار لعدة شهور لكن هذا لم يحدث فقرر الأهلى التصعيد للفيفا.