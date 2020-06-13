شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف مستحقات لاعبى الفريق خلال ساعات فى توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصرف مسئولو الزمالك، اليوم السبت، مستحقات لاعبى الفريق الأبيض، بعد وعد مرتضى منصور رئيس النادى للاعبين بصرف جزء من مستحقاتهم المالية خلال الساعات القادمة، بالرغم من توقف النشاط الرياضى منذ منتصف شهر مارس الماضى، فى ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقام مجلس إدارة قلعة ميت عقبة، بصرف دفعة من مستحقات اللاعبين قبل شهر رمضان الماضى، بالرغم من الأزمات المالية التى تمر بها الأندية المصرية منذ تعليق منافسات الدورى الممتاز فى منتصف مارس المقبل، كما سبق وصرف مسئولو النادى الأبيض دفعة من رواتب الأجهزة الفنية لقطاعات الناشئين، بالإضافة إلى مستحقات لاعبى القطاع ومدربى الألعاب الأخرى فى الفترة الماضية.

فيما يعكف الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لوضع خطة عودة النشاط، حيث وضع كارتيرون وجهازه المعاون تصور كامل عن طريقة تنفيذ التدريبات فى ظل الإجراءات الاحترازية كما أن الجهاز المعاون للفرنسى كارتيرون يعمل حاليا على تهيئة اللاعبين نفسيا للعودة إلى التدريبات الجماعية فى النادى تحسبا لصدور القرار فى أى وقت.

واستقر مسئولو نادي الزمالك على تأجيل حسم ملف تمديد عقود عدد من لاعبي الفريق في الفترة الحالية بسبب توقف النشاط الرياضي في البلاد في ظل الإجراءات الاحترازية التي تشهدها البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا، على أن يتم فتح ذلك الملف خلال الفترة المقبلة بعد سداد مستحقات اللاعبين مثلما وعد مجلس إدارة النادى وقام مسئولو الزمالك بتمديد عقد محمود علاء مدافع الفريق ووقع اللاعب على عقود مع النادي حتى موسم 2024 على أن يتم التجديد للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق ثم عودة فتح ملف تعديل وتمديد عقود البعض، وعلى رأسهم الثلاثى عبد الله جمعة ومحمد عبد الغنى ويوسف أوباما بخلاف التجديد لحازم إمام ظهير أيمن الفريق الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الجارى.