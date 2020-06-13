شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب وصول 600 ألف دولار من النجم الساحلي التونسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقّب مسئولو الأهلى وصول 600 ألف دولار من نادى النجم الساحلى التونسى، ويرغب النادى التونسى فى إنهاء أزمة الإيفوارى سليمانى كوليبالى بعدما سبق وتم تصعيدها للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وحسبما علم الأهلى فإن إدارة النجم الساحلى التونسى تدرس تسديد 500 أو 600 ألف دولار للنادى الأهلى لإنهاء أزمة الإيفوارى سليمانى كوليبالى، بعدما قام مسئولو القلعة الحمراء بتصعيد القضية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" مؤخراً للُمطالبة بتحصيل مليون و400 ألف دولار من النادى التونسى واللاعب، وأبدت إدارة النجم الساحلى رغبة فى حسم هذه الأزمة ودياً مقابل سحب الأهلى شكواه من "فيفا" لذا يفكر النادى التونسى فى تسديد 500 أو 600 ألف دولار للأهلى خلال أسابيع _وربما أيام_ على أن يتم تسديد باقى المبلغ بعدها بشهور قليلة .

فيما أجرى مسئولو الأهلى اتصالات بالسويسرى مونتييرى لمتابعة تطورات ملف قضية الإيفوارى سليمانى، مهاجم الفريق السابق والنجم السحالى التونسى الحالى، وتحدث مسئولو القلعة الحمراء مع مونتييرى بشأن تطورات القضية وموقف الأهلى منها، وتواصل الأهلى مع المحامى السويسرى للاطلاع على آخر تطورات القضية التى تم تصعيدها منذ عدة أشهر للفيفا.

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الأهلى مازال يصر على موقفه التصعيدى لأنه سبق وعرض الحلول الودية لكن الطرف التونسى لم يلتزم بتسديد الغرامة المُستحقة على اللاعب وقيمتها مليون و400 ألف دولار، بعدما هرب المهاجم الإيفوارى من الأهلى فى مايو 2017.

وتواصل المحامى السويسرى مونتييرى، المُكلّف من الأهلى بمتابعة قضية كوليبالى مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وتلقى النادى تأكيدات من مونتييرى بأن موقف القلعة الحمراء قوى فى هذه القضية، وفتح مسئولو الأهلى خط اتصالات مع مونتييرى لمعرفة تطورات القضية التى يرغب من خلالها مسئولو القلعة الحمراء تحصيل مبلغ مليون و400 ألف دولار بعدما فشلت المحاولات الودية فى تحصيل هذا المبلغ.

وشهدت الشهور الماضية اتصالات بين الأهلى والنجم الساحلى الذى ضم سليمانى كوليبالى لتسديد مبلغ المليون و400 ألف دولار ووقع الأهلى عقداً ثلاثياً مع النجم الساحلى واللاعب الإيفوارى يقضى بتسديد النادى التونسى 200 ألف دولار "كمقدم" ثم دفع مليون و200 ألف دولار على ثلاثة أقسام بواقع 400 ألف دولار فى كل دُفعة وانتظر الأهلى قيام النجم الساحلى بتسديد 200 ألف دولار لعدة شهور لكن هذا لم يحدث فقرر الأهلى التصعيد للفيفا.