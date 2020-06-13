قناة ليبيا تنقل مباراة نابولي والإنتر في كأس إيطاليا

تنقل قناة ليبيا الرياضية مباراة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا بين نابولي والإنتر، والمقرر لها مساء اليوم السبت 13-6-2020، على ملعب سان باولو نابولي جنوب إيطاليا.

ونقلت قناة ليبيا الرياضية مباراة يوفنتوس وميلان التي جرت ليلة أمس الجمعة على ملعب آليانز ستاديوم بتورينو، وانتهت بالتعادل السلبي الذي خدم مصالح يوفنتوس وساعده على الترشح للنهائي بفضل تعادله على ملعب ميلان 1/1 في لقاء الذهاب منتصف فبراير الماضي.

وبثت قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات، معظم مباريات كأس إيطاليا هذا الموسم 2020/2019، في بث مباشر، نظرًا لعدم حصول شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على الحقوق الحصرية لبث البطولة في منطقة الشرق الأوسط مطلع هذا الموسم.

وستنطلق مباراة نابولي والإنتر في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت القاهرة، خلف الأبواب المغلقة بسبب جائحة فيروس كورونا المتفشي في إيطاليا منذ نهاية شهر فبراير الماضي قبل 15 يومًا من جميع دول أوروبا الأخرى.

وكانت قناة ليبيا الرياضية قد تعرضت للغلق عن طريق حجب الإشارة يوم 11 مارس 2020، في مفاجأة أثارت غضب الجمهور الليبي.

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وقيل أن حجب الإشارة حدث بسبب نقل القناة لمباريات كأس إيطاليا نقلاً عن قناة الراي 1 Rai الإيطالية صاحبة الحقوق الحصرية.

لكن مدير راديو الرياضية الليبي “رمضان الحراري” نفى ذلك في تصريحات لموقع الرسط الليبي، مؤكدًا أن السبب وراء الانقطاع المفاجئ يرجع إلى عدم تسديد مستحقات مالية متراكمة لصالح شركة النايل سات المصرية.

وأضاف الحراري “بعد توقف البث عبر النايل سات انهالت الاتصالات على القناة، تطلب عودتها بشكل عاجل، فهي القناة الرياضية الوحيدة التي يلتف حولها كل الليبيين ويعمل بها كفاءات وطنية تسعى إلى تقديم الأفضل للمشاهد في ظل الظروف الصعبة”.

والتالي تردد قناة ليبيا الرياضية Lsport:

القمر الصناعي (نايل سات)، التردد (11766)، الاستقطاب (أفقي H)، معدل الترميز (27500).