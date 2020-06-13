تقام بعد عصر اليوم السبت 13-6-2020 جميع مباريات الجولة ال20 من الدوري السوري الممتاز، الذي يعتلي صدارته فريق تشرين برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه “الوثبة”.

وكالعادة ستبدأ جميع مباريات اليوم في الدوري السوري في نفس التوقيت كما حدث في الجولتين الماضيتين، عند الساعة 17:00 بتوقيت سوريا، 14:00 بتوقيت جرينيتش.

ولدى متصدر الجدول “تشرين” مواجهة صعبة خارج قواعده أمام فريق الطليعة صاحب المركز التاسع برصيد 24 نقطة، إذ يسعى الطليعة لتحسين وضعيته أمام كل من الشرطة والكرامة في وسط الجدول والابتعاد أكثر عن مراكز الهبوط.

وينتظر الوثبة هدية من الطليعة في هذه الجولة لإعادة الأمور لنصابها في الصراع على اللقب، لكن عليه ألا يستهين بضيفه الضعيف “الجزيرة” الذي سيلعب الكل في الكل من أجل إنقاذ فرصه الضعيفة في البقاء، حيث يحتل المركز الأخير برصيد 7 نقاط فقط.

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في الجولة السابقة: تشرين يستغل الهدايا ويصحح أوضاعه في صدارة الدوري السوري

في الجولة السابقة: الوحدة يخدم تشرين بإبعاد الوثبة عن صدارة الدوري السوري

الدوري السوري: جدول مباريات الجولة 20

الاتحاد الحلبي – الفتوة | الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، الساعة 17:00 بتوقيت سوريا.

الوثبة – الجزيرة | الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، الساعة 17:00 بتوقيت سوريا.

حطين – الوحدة | الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، الساعة 17:00 بتوقيت سوريا.

جبلة – الكرامة | الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، الساعة 17:00 بتوقيت سوريا.

الشرطة – الجيش | الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، الساعة 17:00 بتوقيت سوريا.

الطليعة – تشرين | الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، الساعة 17:00 بتوقيت سوريا.

الساحل – النواعير | الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، الساعة 17:00 بتوقيت سوريا.

*وتنقل مباريات الدوري السوري في بث مباشر على قناة سوريا دراما بالاضافة إلى قناة سورية الفضائية.