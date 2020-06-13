شكرا لقرائتكم الانتاج الحربي يستقر على اجراء مسحة كورونا للاعبين والجهاز الفنى والعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر نادى الانتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر على إجراء مسحة كورونا للاعبين والجهاز الفنى بقيادة مختار مختار والجهاز الادارى والعمال فور تحديد الموعد النهائى لعودة بطولة الدوري ، ورفض الانتاج تحديد موعد المسحة والكشف الطبى الكامل للاعبين فى الوقت الحالى خوفاً من عدم إعلان مصير المسابقة لوقت أطول يجهض نتائج المسحة ويصبح اللاعبين فى حاجة لمسحة جديدة قبل الانخراط فى التدريبات استعداداً لعودة النشاط الكروى.

ومن جانبه رفض خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، مقترح إلغاء الموسم الجديد من الدوري واستكمال مباريات الموسم الحالى بسبب ضيق الوقت، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : "نرفض بشدة فكرة الحكم على الموسم الجديد من الدوري بالموت المبكر بسبب كورونا، لماذا الإصرار على استكمال الموسم الحالى حتى لو على سبيل التضحية بموسم جديد هذا تصور غير منطقى".

ويضيف خالد مهدى: "كما أن دوري المجموعتين ليس مقترحا مناسبا لبطولة الدوري فى الموسم الجديد"، ويضيف ساخرًا: "لو عايزين دوري مجموعتين يبقى دوري الشركات أفضل، هذا سيناريو غير عادل ولايكفل بطل وصاعدين وهابطين بشكل واقعى".

وتابع مدير الكرة بالإنتاج الحربى: "نقيم القرار النهائى لبطولة الدورى بناءً على الصالح العام وبعيداً عن أية مصالح شخصية، مثلما هو الحال فى قرارات بعض الأندية، مؤكداً أن الموسم فى طريقه للإلغاء فى ظل حاجة الأندية لسبعة ملايين جنيه تفوق ميزانيتها لاستكمال الموسم الحالى.

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وفى وقت سابق قال خالد مهدى: "عقدت اجتماعا مع اللواء أشرف عامر رئيس النادى ومختار مختار المدير الفنى للفريق ودرسنا سبل عودة الدورى بحثاً عن الصالح العام، لأننا نملك مصلحة شخصية مثل بعض الأندية التى تخشى الهبوط فنحن فى مركز آمن بالعكس نقترب من المربع الذهبى".

وتابع خالد مهدى: "نحتاج شهرين ونصف معسكرا لاستكمال الموسم ما يؤكد حاجة كل فريق لـ60 % من المصاريف التى تفوق ميزانيته بما يعادل 7 ملايين جنيه حتى نتمكن من حجز ملاعب بوقت أطول للاعبين وغرف أكثر بحيث كل لاعب يقطن غرفة بمفرده وأتوبيسات تنقل اللاعبين بشكل أقل فى كل أتوبيس وكلها أمور مرهقة مادية لخزينة كل نادٍ، نعلم أنه قرار دولة ولكن يجب أن نحدد من سيتحمل هذه الأموال قبل إعلان مصير المسابقة".

وأضاف مدير الكرة بالإنتاج الحربى، "موارد النادى تأثرت بأزمة كورونا حتى قاعات الأفراح التى كنا نستلهم منها بعض الموارد لم تعد موجودة، وقررنا تخفيض عقود اللاعبين بنسبة 30 % لمواجهة تداعيات جائحة كورونا".