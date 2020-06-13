برشلونة ضيفاً على مايوركا وإنتر يواجه نابولي.. أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

تواصل دول العالم استئناف النشاط الكروي وبشكل تدريجي بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتقام اليوم، السبت، عدد من المباريات الهامة، أبرزها مواجهة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني، وإنتر ونابولي في نصف نهائي كأس إيطاليا.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

كأس إيطاليا

نابولي X إنتر ميلان

تقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة RAI 1

الدوري الألماني

هيرتا برلين X آينتراخت فرانكفورت

تقام المباراة في الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 6

كولن X يونيون برلين

تقام المباراة في الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 7

فولفسبورج X فرايبورج

تقام المباراة في الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 4

بادربورن X فيردر بريمن

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تقام المباراة في الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 2

فورتونا دوسلدورف X بوروسيا دورتموند

تقام المباراة في الثالثة والنصف عصراً يتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 1

بايرن ميونخ X بوروسيا مونشنغلادباخ

تقام المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 1

الدوري الإسباني

إسبانيول X ديبورتيفو ألافيس

تقام المباراة في الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 3

سيلتا فيجو X فياريال

تقام المباراة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 3

ليجانيس X بلد الوليد

تقام المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 3

ريال مايوركا X برشلونة

تقام المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 3