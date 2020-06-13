بطولة ألمانيا: لايبزيغ يضيق الخناق على وصافة دورتموند

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برلين: ضيّق لايبزيغ الخناق على بوروسيا دورتموند الثاني بفوزه على مضيفه هوفنهايم 2-صفر، الجمعة في افتتاح المرحلة 30 من الدوري الالماني لكرة القدم.

واصبح لايبزيغ، الذي تصدر الدوري لفترة طويلة مطلع الموسم ولا يزال ضمن المنافسين على لقب دوري ابطال اوروبا، على بعد نقطة من دورتموند الذي يحل السبت على فورتونا دوسلدورف.

وامام مدرجات خالية من الجماهير بسبب بروتوكول العودة من فترة ايقاف دامت شهرين اثر تفشي فيروس كورونا المستجد، كاد المضيف يفتتح التسجيل باكرا.

احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقائق العشر الاولى لمهاجم هوفنهايم الاسرائيلي مؤنس دبور، قبل ان يلغيها بعد مساعدة من حكم الفيديو بسبب لمسة يد على زميله النمسوي كريستوف باومغارتنر.

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لكن من الهجمة التالية، انطلق لايبزيغ بمرتدة وصلت الى الاسباني داني اولمو الذي توغل داخل المنطقة واطلقها يمينية ارضية في الشباك (9). وتابع لايبزيغ قلب السيناريو بهدف ثان لأولمو القادم من الخلف والذي حقق الثنائية (11).

وللمرة الاولى جلس مدرب لايبزيغ الشاب يوليان ناغلسمان في مقعد الزوار، بعد تركه هوفنهايم الصيف الماضي ونجاحه بقيادته للمرة الاولى في تاريخه الى دوري ابطال اوروبا.

ويملك بايرن ميونيخ فرصة التتويج السبت بلقبه الثامن تواليا والثلاثين في تاريخه في حال فوزه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الرابع وخسارة مطارده المباشر بوروسيا دورتموند على ارض دوسلدورف المهدد بالهبوط.