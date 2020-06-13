شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يراجع السير الذاتية للمدربين قبل اختيار مدير فنى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يراجع مسئولو نادى أسوان عدداً من السير الذاتية للمدربين خلال الفترة الحالية، استعداداً لاختيار مدرب جديد للفريق، بعد قبول استقالة مجدى عبد العاطى من تدريب أبناء الجنوب، والذى تقدم باستقالته بسبب تأخر دفع رواتب اللاعبين والجهاز الفنى منذ توقف النشاط الرياضى فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وكانت بعض الأنباء قد أكدت دخول محمد يوسف المدير الفنى الأسبق للأهلى وأحمد سامى المدير الفنى الأسبق للطلائع فى حسابات مسئولى أسوان خلال الفترة المقبلة، ومن جهته أكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن النادى يترقب حسم مصير الدورى أولاً فى منتصف يونيو الجارى، وبعدها يحدد المدير الفنى الجديد للفريق، على أن يتابع أحمد مصطفى "بيبو" تدريبات الفريق فى العزل المنزلى خلال فترة التوقف الجارية.

أسوان عاد إلى الدورى الممتاز فى الموسم الجاري، تحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى الذى تقدم باستقالته مرتين، كانت الأولى فى الدور الأول من الدورى والثانية بسبب توقف النشاط الرياضى نتيجة انتشار وباء كورونا.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.