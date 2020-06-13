تشكيل بوروسيا مونشنجلادباخ المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر الدوري الإلماني .
تنطلق مباراة بايرن ميونخ و بوروسيا مونشنجلادباخفي تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة،
في حين تكون مباراة بايرن ميونخ و بوروسيا مونشنجلادباخفي تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
تذاع مباراة بايرن ميونخ و بوروسيا مونشنجلادباخدوسلدورف بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي 1 المشفرة بتعليق رؤوف خليف .
ومن المتوقع أن يكون تشكيل بوروسيا مونشنجلادباخ كالتالي..
في حراسة المرمى: ايان سومر
في خط الدفاع: رامي بن سبعيني - ماتياس جينتر - نيكو إلفيدي - ستيفان لاينر
في خط الوسط: فلوريان نيوهاوس - يوناس هوفمان - ماركوس تورام - لارس شتيندل
في الهجوم: باتريك هيرمان- رافاييل
ويدخل بايرن ميونخ المباراة وهو في صدارة الدوري الإلماني برصيد 70 نقطة، بينما يحتل بوروسيا مونشنغلادباخ المركز الرابع برصيد 56 نقطة .
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