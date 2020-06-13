يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر الدوري الإلماني . تنطلق مباراة بايرن ميونخ و بوروسيا مونشنجلادباخ في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، في حين تكون مباراة بايرن ميونخ و بوروسيا مونشنجلادباخ في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية تذاع مباراة بايرن ميونخ و بوروسيا مونشنجلادباخ دوسلدورف بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي 1 المشفرة بتعليق رؤوف خليف . دوسلدورف بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي 1 المشفرة بتعليق رؤوف خليف . ومن المتوقع أن يكون تشكيل بوروسيا مونشنجلادباخ كالتالي.. Advertisements في حراسة المرمى: ايان سومر في خط الدفاع: رامي بن سبعيني - ماتياس جينتر - نيكو إلفيدي - ستيفان لاينر في خط الوسط: فلوريان نيوهاوس - يوناس هوفمان - ماركوس تورام - لارس شتيندل في الهجوم: باتريك هيرمان- رافاييل ويدخل بايرن ميونخ المباراة وهو في صدارة الدوري الإلماني برصيد 70 نقطة، بينما يحتل بوروسيا مونشنغلادباخ المركز الرابع برصيد 56 نقطة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل بوروسيا مونشنجلادباخ المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.