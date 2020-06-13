موعد مباريات اليوم السبت 13 يونيو والقنوات الناقلة

حرصًا من بوابة " الوفد " لمتابعيها تقدم موعد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة في مختلف دوريات العالم والتييكون أبرزها مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني ، ومباراة بايرن ميونخ - بوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الإلماني . موعد مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا والقنوات الناقلة نابولي وإنتر ميلان في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة RAI 1 مواعد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة هيرتا برلين - آينتراخت فرانكفورت في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا على قناة beIN SPORT HD 6 والنصف عصرًا على قناة beIN SPORT HD 6 كولن - يونيون برلين في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا على قناة beIN SPORT HD 7 والنصف عصرًا على قناة beIN SPORT HD 7 فولفسبورج - فرايبورج في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا على قناة beIN SPORT HD 4 والنصف عصرًا على قناة beIN SPORT HD 4 بادربورن - فيردر بريمن في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN SPORT HD 2 والنصف عصرا على قناة beIN SPORT HD 2 فورتونا دوسلدورف - بوروسيا دورتموند في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN SPORT HD 1 والنصف عصرا على قناة beIN SPORT HD 1 بايرن ميونخ - بوروسيا مونشنغلادباخ في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD Advertisements موعد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة إسبانيول - ديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN SPORT HD 3 سيلتا فيجو - فياريال في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة beIN SPORT HD 3 ليجانيس - بلد الوليد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 3 ريال مايوركا - برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD 3 مواعد مباريات الدوري التركي إسطنبول باشاك شهير - ألانياسبور في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بشكتاش - أنطاليا سبور في تمام الساعة الثامنة مساء ملطية سبور - قاسم باشا في تمام الساعة الثامنة مساء مواعد مباريات الدوري البرتغالي سبورتينج براجا - بوافيستا في تمام الساعة العاشرة مساء.

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