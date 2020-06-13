موعد مباراة بايرن ميونخ و بوروسيا مونشنغلادباخ والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ نظيره بوروسيا مونشنغلادباخ مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر الدوري الإلماني .

موعد مباراة بايرن ميونخ و بوروسيا مونشنغلادباخ

تنطلق مباراة بايرن ميونخ و بوروسيا مونشنغلادباخ في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً

بتوقيت القاهرة،

في حين تكون مباراة بايرن ميونخ و بوروسيا مونشنغلادباخ في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

بينما تكون مباراة بايرن ميونخ و بوروسيا مونشنغلادباخ في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً

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بتوقيت أبو ظبي .

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ و بوروسيا مونشنغلادباخ

تذاع مباراة بايرن ميونخ و بوروسيا مونشنغلادباخ دوسلدورف بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي 1 المشفرة بتعليق رؤوف خليف

ويدخل بايرن ميونخ المباراة وهو في صدارة الدوري الإلماني برصيد 70 نقطة، بينما يحتل بوروسيا مونشنغلادباخ المركز الرابع برصيد 56 نقطة .