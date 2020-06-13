موعد مباراة بوروسيا دورتموند و فورتونا دوسلدورف والقنوات الناقلة

يُحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند ضيفًا ثقيلًا على نظيره فورتونا دوسلدورف مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر الدوري الإلماني .

موعد مباراة بوروسيا دورتموند و فورتونا دوسلدورف

تنطلق مباراة بوروسيا دورتموند و فورتونا دوسلدورف في تمام الساعة الثالثة

ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة،

في حين تكون مباراة بوروسيا دورتموند و فورتونا دوسلدورف في تمام الساعة الرابعة ونصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية،

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بينما تكون مباراة بوروسيا دورتموند و فورتونا دوسلدورف في تمام الساعة الخامسة

ونصف عصرًا بتوقيت أبو ظبي .

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند و فورتونا دوسلدورف

تذاع مباراة بوروسيا دورتموند و فورتونا دوسلدورف بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي 1 المشفرة بتعليق سوار الذهب .

ويدخل بوروسيا دورتموند المباراة وهو في وصافة الدوري الإلماني برصيد 63 نقطة، بينما يحتل فورتونا دوسلدورف المركز السادس عشربرصيد 28 نقطة .