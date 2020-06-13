تشكيل مايوركا المتوقع لمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مايوركا نظيره برشلونة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري الإسباني "الليجا" .

تنطلق مباراة برشلونة مايوركا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،

في حين تكون مباراة برشلونة ومايوركا في تمام

الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية

تذاع مباراة برشلونة ومايوركا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي 3 المشفرة بتعليق عصام الشوالي .

وجاء تشكيل ريال مايوركا المتوقع كالتالي ..

حارس المرمى: رينا.

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خط الدفاع: لوبيز، رايلو، فالينت.

خط الوسط: بوزو، كوبو، إدريسو بابا، سيفييا.

خط الهجوم: دانييل رودريجيز، كوتشو هيرنانديز، بوديمير.

ويدخل برشلونة المباراة بعد غياب يزيد عن ثلاثة أشهر بسبب تعليق النشاط الرياضي بإسبانيا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ويحتل البارسا صدارة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بينما يحتل مايوركا المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.