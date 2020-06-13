ميسي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام مايوركا في الدوري الإسباني

يُحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريال مايوركا مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري الإسباني "الليجا" .

تنطلق مباراة برشلونة مايوركا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،

في حين تكون مباراة برشلونة ومايوركا

في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية

تذاع مباراة برشلونة ومايوركا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي 3 المشفرة بتعليق عصام الشوالي .

وجاء تشكيل برشلونة المتوقع كالتالي ..

حارس المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

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خط الدفاع: روبيرتو، بيكيه، أومتيتي، ألبا.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، فيدال.

خط الهجوم: جريزمان، ليونيل ميسي، سواريز .

ويدخل برشلونة المباراة بعد غياب يزيد عن ثلاثة أشهر بسبب تعليق النشاط الرياضي بإسبانيا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ويحتل البارسا صدارة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بينما يحتل مايوركا المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.