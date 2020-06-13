موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

يُحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريال مايوركا مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة برشلونة ومايوركا

تنطلق مباراة برشلونة مايوركا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،

في حين تكون مباراة برشلونة ومايوركا في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

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بينما تكون مباراة برشلونة ومايوركا في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومايوركا

تذاع مباراةبرشلونة ومايوركا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي 3 المشفرة بتعليق عصام الشوالي.

ويدخل برشلونة المباراة بعد غياب يزيد عن ثلاثة أشهر بسبب تعليق النشاط الرياضي بإسبانيا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ويحتل البارسا صدارة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بينما يحتل مايوركا المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.