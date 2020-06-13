تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 13-6-2020 والقنوات الناقلة في الدوري السوري والدوري الإسباني والدوري الألماني، بالإضافة إلى مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا بين الإنتر ونابولي.

تقام بعد عصر اليوم السبت خمس مباريات في توقيت واحد ضمن الجولة الـ 31 من الدوري الألماني، لعل أهمهم بين فورتونا دوسلدورف وبوروسيا دورتموند على ملعب الأول.

يأمل دورتموند في تحقيق الفوز لوضع بايرن ميونخ تحت الضغط قبل استضافته لأحد فرق المقدمة “بوروسيا مونشنجلادباخ” في ختام مباريات اليوم، لعل وعسى يتعرض لهزيمة تُعيد الحياة للمنافسة على اللقب خلال الجولات الثلاث الأخيرة.

: بي إن سبورتس تختار معلق مباراة بايرن ميونخ ومونشنجلادباخ

وتبدأ مباراة دوسلدورف ودورتموند في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينيتش، في نفس توقيت 4 مباريات أخرى، وفي الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش (18:30 بتوقيت مصر) يستضيف بايرن ميونخ نظيره مونشنجلادباخ على ملعب آليانز آرينا.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 13-6-2020 والقنوات الناقلة

تشهد مباريات اليوم مواجهة مرتقبة لمتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني “برشلونة” عندما يحل ضيفًا على ريال مايوركا في ملعب إيبيروستار، فإذا انتهت بالتعادل أو بخسارة البرسا ستشتعل المنافسة من جديد بينه وبين ريال مدريد فيما تبقى من الموسم.

Advertisements

: تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

ويُعول جمهور ريال مدريد الكثير على لاعبهم المعار “تاكيفوسا كوبو” الملقب بـ “ميسي اليابان” لإسقاط برشلونة في مستهل مشواره بعد تجميد النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا.

تنطلق مباراة ريال مايوركا وبرشلونة في تمام السهرة عند الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق التونسي عصام الشوالي.

وقبل ساعة من انطلاق لقاء مايوركا والبرسا، ستبدأ على ملعب سان باولو جنوب إيطاليا مباراة نابولي والإنتر في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا عند الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، وستنقل على قناة الراي الإيطالية، وستبث كذلك علي قناة ليبيا الرياضية.

الفريق على اليمين، صاحب الأرض

الدوري الإسباني (الجولة 28)

إسبانيول – ديبورتيفو آلافيس | الساعة 12:00 بتوقيت جرينيتش، 14:00 بتوقيت مصر | قناة بي إن سبورتس 3 + Digi Sport 2 الرومانية.

سيلتا فيجو – فياريال | الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر | قناة بي إن سبورتس 3

ليجانيس – بلد الوليد | الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر | قناة بي إن سبورتس 3

ريال مايوركا – برشلونة | الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر | قناة بي إن سبورتس 1 + 3.

الدوري الإسباني الدرجة الثانية (32)

راسينج سانتاندير – لوجو | الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر | قناة Movistar laLiga1.

ريال سرقسطة – ألكوركون | الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر | قناة بي إن سبورتس 4.

لاس بالماس – جيرونا | الساعة 19:30 بتوقيت جرينيتش، 21:30 بتوقيت مصر | قناة Movistar laliga1.

كأس إيطاليا (إياب نصف النهائي)

نابولي – إنتر ميلانو | الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر | قناة Rai1 وTRT Spor وBT sport، وقناة ليبيا الرياضية.

الدوري السوري الممتاز (الجولة 20)

الاتحاد الحلبي – الفتوة | الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، الساعة 17:00 بتوقيت سوريا.

الوثبة – الجزيرة | الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، الساعة 17:00 بتوقيت سوريا.

حطين – الوحدة | الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، الساعة 17:00 بتوقيت سوريا.

جبلة – الكرامة | الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، الساعة 17:00 بتوقيت سوريا.

الشرطة – الجيش | الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، الساعة 17:00 بتوقيت سوريا.

الطليعة – تشرين | الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، الساعة 17:00 بتوقيت سوريا.

الساحل – النواعير | الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، الساعة 17:00 بتوقيت سوريا.

الدوري اليوناني (مجموعة التتويج بلقب البطولة)

باناثينايكوس – باوك سالونيكا | الساعة 18:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت مصر | قناة نوفا سبورتس 2.

الدوري الأوكراني (مجموعة التتويج بلقب البطولة)

زوريا لوهانسك – دينامو كييف | الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر.

الدوري الفلسطيني للمحترفين (الجولة 20)

شباب الخليل – القوات الفلسطينية | الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر.

مؤسسة البيرة – جبل المكبر | الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر | قناة فلسطين الرياضية.

الدوري الألماني (الجولة 31)

هيرنا برلين – آينتراخت فرانكفورت | الساعة 13:30 بتوقيت جرينيتش، 15:30 بتوقيت مصر | قناة بي إن سبورتس 6 + قناة TRT Spor التركية.

كولن – يونيون برلين | الساعة 13:30 بتوقيت جرينيتش، 15:30 بتوقيت مصر | قناة بي إن سبورتس 7.

فولفسبورج – فرايبورج | الساعة 13:30 بتوقيت جرينيتش، 15:30 بتوقيت مصر | قناة بي إن سبورتس 4 وقناة سكاي سبورت بوندسليجا.

بادربورن – فيردر بريمن | الساعة 13:30 بتوقيت جرينيتش، 15:30 بتوقيت مصر | بي إن سبورتس 2.

فورتونا دوسلدورف – بوروسيا دورتموند | الساعة 13:30 بتوقيت جرينيتش، 15:30 بتوقيت مصر | بي إن سبورتس 1 و5

بايرن ميونخ – بوروسيا مونشنجلادباخ | الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر | قناة بي إن سبورتس 1 و5

الدوري البرتغالي (الجولة 26)

سبورتينج براجا – بوافيشتا | الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر | قناة RMC Sport1.

الدوري التركي (الجولة 27)