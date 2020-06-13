أندية الدوري الإنجليزي تُساند قضية فلويد والسود بـ “فكرة عبقرية”

يستعد لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” لتوجيه تحية خاصة واستثنائية إلى حركات مناهضة العنصرية حول العالم بكتابة شعار “حياة السود مهمة” بدلاً من وضع أسمائهم على القمصان في أول جولة بعد استئناف المسابقة أيام 20 و21 و22 يونيو الجاري.

وأشارت تقارير إنجليزية إلى أن الشعار سيوضع بدلاً من أسماء اللاعبين على القمصان من الخلف، مع وضع أول حرف من كل كلمة لـ”حياة السود مهمة” على القمصان من الأمام.

ويأتي ذلك وسط الاحتجاجات حول العالم ضد العنصرية عقب وفاة المواطن الأميركي الأسمر جورج فلويد، على يد شرطي بمدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا يوم 25 من شهر مايو الماضي.

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وانتشرت العديد من الصور للاعبي الأندية الإنجليزية وهم يجثون على ركبة واحدة خلال التدريبات في الأسابيع الماضية، من ضمنهم رفاق محمد صلاح في ليفربول متصدر جدول الترتيب، وهي الحركة التي تُعبر عن التضامن مع جورج فلويد بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل ركبة الشرطي.

وقررت أندية الدوري الانجليزي الوقوف دقيقة صمت تخليدًا لذكرى من فقدوا حياتهم بسبب جائحة فيروس كورونا، مع وضع قلب على القمصان تحية للعاملين في هيئة الصحة الوطنية.

ويعود الدوري الإنجليزي يوم 17 يونيو الحالي بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 41 ألف شخص في المملكة المتحدة.

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