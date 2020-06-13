كشفت تقارير صحفية إسبانية عن التشكيل المتوقع، الذي سيدخل به مدرب برشلونة الإسباني “كيكي سيتين” أمام ريال مايوركا، في واحدة من مباريات اليوم ضمن الجولة ال28 من الدوري الإسباني.

يدخل برشلونة المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد، ويأمل في حصد نقاط المباراة كاملة لمواصلة طريقه نحو لقب الليجا الثالث على التوالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة إل موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن المدافع الفرنسي كليمان لينجليه سيغيب عن المباراة بسبب تراكم البطاقات، بالإضافى إلى الفرنسي الآخر عثمان ديمبيلي بعدما رُفع اسمه من القائمة من أجل التعاقد مع المهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت، قبل توقف المسابقة.

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واستقر كيكي سيتيين بشكل كبير على التشكيلة التي سيدخل بها مباراة مايوركا، حيث هناك سبعة أسماء قد ضمنت بالفعل وجودها في التشكيل الأساسي: تير شتيجن، بيكيه، جوردي ألبا، بوسكيتس، دي يونج، جريزمان، والبرغوث ليونيل ميسي الذي ترددت أنباء عن إمكانية غيابه بسبب إصابة طفيفة تعرض الأسبوع قبل الماضي أجبرته على التدرب بمفرده لمدة يومين.

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وسيتوف حضور المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز على مدى جاهزيته البدنية، ولكن من الممكن أن يبدأ المباراة، وفي حالة عدم جاهزيته بشكل كامل، من المرجح أن يدفع كيكي سيتيين بالتشيلي أرتورو فيدال، كلاعب رابع في وسط الملعب.

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ووفقًا لما ذكرته الصحيفة الإسبانية، فمن المتوقع أن يدخل البارسا المباراة بالرسم التالي المعتاد 4-3-3.

والتالي تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: بيكيه-أومتيتي-سيرجي روبرتو-جوردي ألبا.

الوسط: بوسكيتس-دي يونج -راكيتيتش.

الهجوم: ميسي-جريزمان-سواريز.