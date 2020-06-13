بي إن سبورتس تختار معلق مباراة ريال مدريد وإيبار

انتهت قنوات بي إن سبورتس من وضع جدول معلقين مباريات الأحد الممتاز في جميع الدوريات الأوروبية، ووقع الاختيار بالفعل على معلق مباراة “ريال مدريد وإيبار” ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الاسباني والمقرر لها مساء الأحد 14-6-2020.

وسيتولى المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي” إذاعة المباراة في بث مباشر من العاصمة القطرية الدوحة، حيث يتواجد هناك منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وسوف يقوم بالتعليق على المباراة من داخل كابية التعليق الخاصة بقناة بي إن سبورتس.

وتقام مباراة ريال مدريد وايبار على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” بالعاصمة مدريد، وتنطلق فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت جرينتش.

وستذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 و3، كما ستنقل على قنوات أخرى مثل Eleven Sports 1 HD portugal)، Match! TV، Max Sport 4 HD).

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ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 56 نقطة، خلف برشلونة المتصدر برصيد 58 نقطة، بينما يحتل فريق إيبار المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.