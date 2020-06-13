رياضة | مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن المواعيد المتوقعة لإستئناف بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020 والذى توقف بسبب فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم خلال الأشهر الماضية.

وذكرت إذاعة " مونت كارلو" الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا إستقر على إستكمال بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020 بداية من 3 أغسطس القادم.

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وأكدت الإذاعة الفرنسية أنه من المقرر استكمال المباريات المتبقية من دور ال 16 ، وهى مباريات أولمبيك ليون ضد يوفنتوس، برشلونة أمام نابولى، ريال مدريد ضد مانشستر سيتى، وبايرن ميونخ أمام تشيلسى، وستقام فى الفترة من 3 إلى 10 أغسطس.

بينما مباريات دور ربع نهائي البطولة بداية من يوم 12 أغسطس ثم مباريات نصف النهائي من يوم 15 علي أن تقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي من مباراة واحدة.

وتقام المباراة النهائية يوم 23 أغسطس القادم على ملعب لشبونة بالبرتغال أو فى مدينة فرانكفورت بألمانيا حسبما أشارت الإذاعة الفرنسية.