رياضة | الكشف عن رحيل فايلر بسبب خلاف مالي

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن رحيل فايلر بسبب خلاف مالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الناقد الرياضي صبحي عبدالسلام، عن كواليس جديدة في تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وكان فايلر قد تولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ شهر أغسطس الماضي.

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وكشف عبدالسلام في تصريحات تليفزيونية، قائلا:" فايلر سافر إلى سويسرا ولن يعود للأهلي مجدداً، بعد رفض المقابل المادي بشأن تجديد عقده".

وتابع:" فايلر لن يعود مدرباً للأهلي بعد انتهاء عقده وفشل إدارة الأهلي في إرضائه مالياً".

ويتوقف حاليّا النشاط الكروي في مصر، منذ شهر مارس الماضي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.