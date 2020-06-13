رياضة | أخر تطورات استمرار رمضان صبحي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أخر تطورات استمرار رمضان صبحي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفهم من استعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، بعد انتهاء إعارته.

حيث أشارت تقارير صحفية مصرية، أن مسؤولي النادي الأهلي رفضوا استعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد، بل تخطط لشرائه نهائياً.

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وتابعت التقارير، أن مسؤولي المارد الأحمر ينفون الشائعات المترددة مؤخرا حول تفكير الأهلي في استعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد للمرة الثالثة.

وأفادت التقارير، أن هيدرسفيلد لن يفكر في إعارة رمضان صبحي مره أخرى، لأن عقده سوف ينتهي في 2021، وأن إدارة الفريق الإنجليزي الأن تفكر في بيعه نهائياً.

وكان مسؤولي القلعة الحمراء قد استعارو رمضان صبحي في يناير من العام الماضي، مقابل 800 ألف يورو قبل أن يمددها مقابل مليون و600 ألف يورو خلال شهر يونيو الماضي.