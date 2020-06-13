رياضة | جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد مايوركا

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد مايوركا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق برشلونة مع نظيره فريق مايوركا اليوم السبت 13 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني.

وكانت قد أقيمت مباراتين يوم الأمس الجمعة، حيث حقق فريق غرناطة الفوز على فريق خيتافي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وتعادل فريق فالنسيا مع ليفانتي بنتيجة هدف لكل فريق.

ويأتي ترتيب الدوري الإسباني كالتالي :-

1- برشلونة 58 نقطة.

2- ريال مدريد 56 نقطة.

3- إشبيلية 50 نقطة.

4- ريال سوسيداد 46 نقطة.

5- خيتافي 46 نقطة.

6- أتلتيكو مدريد 45 نقطة.

7- فالنسيا 43 نقطة.

8- غرناطة 41 نقطة.

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9- فياريال 38 نقطة.

10- أتلتيك بيلباو 37 نقطة.

11- أوساسونا 34 نقطة.

12- ليفانتي 34 نقطة.

13- ريال بيتيس 33 نقطة.

14- ديبورتيفو ألافيس 32 نقطة.

15- بلد الوليد 29 نقطة.

16- إيبار 27 نقطة.

17- سيلتا فيجو 26 نقطة.

18- ريال مايوركا 25 نقطة.

19- ديبورتيفو ليجانيس 23 نقطة.

20- إسبانيول 20 نقطة.